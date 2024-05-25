Александр Невзоров* раскритиковал наряд Собчак на Каннском Фестивале: "Разберём костюмчик"

Невзорову* не понравился наряд Собчак на Каннском фестивале

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Александр Невзоров* возмутился из-за того, что Ксению Собчак пустили на Каннский фестиваль.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Невзоров* посоветовал Собчак носить кокошник и лапти.

"Ан нет, они зачем-то лезут на Каннский фестиваль. И пролезают правдами и "не правдами", — написал журналист в "Инстаграме"**.

Невзорову сильно не понравилось платье Ксении. Ему пришёлся не по душе как цвет наряда, так и его фасон.

"Разберём костюмчик. Конструкция, да, загадочная. Но лишь на первый взгляд. Что за таинственный баул закреплен под подбородком мордорской прелестницы?" — задался вопросом проживающий за рубежом Невзоров.

Журналист заявил, что перед лицом Ксении закреплена торба — мешок с овсом, который крепится перед носом вьючного животного.

Ранее актёр Станислав Садальский прокомментировал наряд светской львицы Лены Лениной на Каннском фестивале.

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