Александр Невзоров* раскритиковал наряд Собчак на Каннском Фестивале: "Разберём костюмчик"

Журналист Александр Невзоров* возмутился из-за того, что Ксению Собчак пустили на Каннский фестиваль.
Невзоров* посоветовал Собчак носить кокошник и лапти.
"Ан нет, они зачем-то лезут на Каннский фестиваль. И пролезают правдами и "не правдами", — написал журналист в "Инстаграме"**.
Невзорову сильно не понравилось платье Ксении. Ему пришёлся не по душе как цвет наряда, так и его фасон.
"Разберём костюмчик. Конструкция, да, загадочная. Но лишь на первый взгляд. Что за таинственный баул закреплен под подбородком мордорской прелестницы?" — задался вопросом проживающий за рубежом Невзоров.
Журналист заявил, что перед лицом Ксении закреплена торба — мешок с овсом, который крепится перед носом вьючного животного.
Ранее актёр Станислав Садальский прокомментировал наряд светской львицы Лены Лениной на Каннском фестивале.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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