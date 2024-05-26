Глава "Лиги интернета" готова записать хит с Шаманом

Екатерина Мизулина, руководитель "Лиги интернета", во время встречи с школьниками в Красноярске выразила готовность сотрудничать с певцом SHAMAN для записи хита. Об этом сообщает "МК в Красноярске".
В ходе общения с одной из школьниц она подтвердила, что рассматривает возможность записи совместного трека с исполнителем. Мизулина отметила, что они друзья, и не исключает подобной сотрудничества, даже принимает уроки вокала.
В рамках встречи она также поделилась своим мнением о ЕГЭ и ОГЭ, высказав свое негативное отношение к таким формам экзаменов.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.