Глава "Лиги интернета" готова записать хит с Шаманом

Екатерина Мизулина открыта для сотрудничества с Шаманом

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина, руководитель "Лиги интернета", во время встречи с школьниками в Красноярске выразила готовность сотрудничать с певцом SHAMAN для записи хита. Об этом сообщает "МК в Красноярске".

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

В ходе общения с одной из школьниц она подтвердила, что рассматривает возможность записи совместного трека с исполнителем. Мизулина отметила, что они друзья, и не исключает подобной сотрудничества, даже принимает уроки вокала.

В рамках встречи она также поделилась своим мнением о ЕГЭ и ОГЭ, высказав свое негативное отношение к таким формам экзаменов.