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Глава "Лиги интернета" готова записать хит с Шаманом

Екатерина Мизулина открыта для сотрудничества с Шаманом

0:38
Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина, руководитель "Лиги интернета", во время встречи с школьниками в Красноярске выразила готовность сотрудничать с певцом SHAMAN для записи хита. Об этом сообщает "МК в Красноярске".

Екатерина Мизулина открыта для сотрудничества с Шаманом
Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

В ходе общения с одной из школьниц она подтвердила, что рассматривает возможность записи совместного трека с исполнителем. Мизулина отметила, что они друзья, и не исключает подобной сотрудничества, даже принимает уроки вокала.

В рамках встречи она также поделилась своим мнением о ЕГЭ и ОГЭ, высказав свое негативное отношение к таким формам экзаменов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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