"Господи, что я несла?!": Яна Чурикова разоблачила звёздные советы

Яна Чурикова призывает не воспринимать всерьёз советы знаменитостей

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Яна Чурикова заявила, что гражданам не стоит всерьёз воспринимать рекомендации артистов, так как звёзды тоже ошибаются и их советы могут быть неподходящими.

Фото: инстаграм аккаунт Яны Чуриковой

Она призналась, что иногда удивляется своим собственным высказываниям из прошлого. Ранее Чурикова рассказала, что отказалась от ботокса, предпочитая принимать возрастные изменения и транслировать умеренность и баланс, чтобы стать примером для своих поклонниц.

Ранее сообщалось, что Яна Чурикова выступила с обращением по поводу теракта в новом выпуске "Голоса".