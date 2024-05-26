"Господи, что я несла?!": Яна Чурикова разоблачила звёздные советы

Телеведущая Яна Чурикова заявила, что гражданам не стоит всерьёз воспринимать рекомендации артистов, так как звёзды тоже ошибаются и их советы могут быть неподходящими.
Она призналась, что иногда удивляется своим собственным высказываниям из прошлого. Ранее Чурикова рассказала, что отказалась от ботокса, предпочитая принимать возрастные изменения и транслировать умеренность и баланс, чтобы стать примером для своих поклонниц.
Ранее сообщалось, что Яна Чурикова выступила с обращением по поводу теракта в новом выпуске "Голоса".
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.