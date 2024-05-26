Яна Рудковская считает, что Бритни Спирс нужно снова опекать

Яна Рудковская призывает вернуть Бритни Спирс под опеку

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После 13 лет под жестким контролем отца Бритни Спирс была освобождена от опеки, но это, по мнению некоторых, пошло ей во вред.

Фото: инстаграм аккаунт Яны Рудковской

Яна Рудковская, известный продюсер, считает, что певицу следует вернуть под опеку из-за её нестабильного поведения, включая конфликты с бывшим мужем и злоупотребление алкоголем и психотропными веществами.

Рудковская, находясь в отпуске на Мальдивах, отметила, что поведение Бритни вызывает серьезные опасения у её близких и фанатов, и выразила сочувствие к её тяжелой ситуации.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская вместе с семьёй застряла в аэропорту из-за урагана на Мальдивах.