После 13 лет под жестким контролем отца Бритни Спирс была освобождена от опеки, но это, по мнению некоторых, пошло ей во вред.
Яна Рудковская, известный продюсер, считает, что певицу следует вернуть под опеку из-за её нестабильного поведения, включая конфликты с бывшим мужем и злоупотребление алкоголем и психотропными веществами.
Рудковская, находясь в отпуске на Мальдивах, отметила, что поведение Бритни вызывает серьезные опасения у её близких и фанатов, и выразила сочувствие к её тяжелой ситуации.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская вместе с семьёй застряла в аэропорту из-за урагана на Мальдивах.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.