Яна Рудковская считает, что Бритни Спирс нужно снова опекать

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Яна Рудковская призывает вернуть Бритни Спирс под опеку

0:44
Шоу-бизнес

После 13 лет под жестким контролем отца Бритни Спирс была освобождена от опеки, но это, по мнению некоторых, пошло ей во вред.

Яна Рудковская призывает вернуть Бритни Спирс под опеку
Фото: инстаграм аккаунт Яны Рудковской

Яна Рудковская, известный продюсер, считает, что певицу следует вернуть под опеку из-за её нестабильного поведения, включая конфликты с бывшим мужем и злоупотребление алкоголем и психотропными веществами.

Рудковская, находясь в отпуске на Мальдивах, отметила, что поведение Бритни вызывает серьезные опасения у её близких и фанатов, и выразила сочувствие к её тяжелой ситуации.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская вместе с семьёй застряла в аэропорту из-за урагана на Мальдивах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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