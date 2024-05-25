Празднующая день рождения Кристина Орбакайте произнесла молитву о защите своей семьи

Кристина Орбакайте помолилась Богу в свой день рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, которой исполнилось 53 года, попросила Бога защиты от зла.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

25 мая Орбакайте празднует свой день рождения. Певица разместила в "Инстаграме"* своё фото с оголёнными плечами. Звезда обратилась к Богу с молитвой. Она поблагодарила Господа за все блага, которыми он её одарил.

"Я молю Тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда и всякого зла", — написала дочь Аллы Пугачёвой под снимком.

Ранее Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей в честь Дня матери.

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