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Многодетная мать Анастасия Костенко рассказала о сложностях семейной жизни

Анастасия Костенко показала всех своих детей на одном фото

1:05
Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, какого это быть многодетной матерью.

Анастасия Костенко показала всех своих детей на одном фото
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото с четырьмя детьми. Она объяснила, с какими сложностями ей приходится сталкиваться, воспитывая наследников.

Она отметила, что её жизнь тревожная, требует многозадачности и умения делегировать.

"Кастрюли супа, игрушки по всему дому. 4 разнохарактерных личностей под крылом, неудачные попытки поспать в обед", — перечислила реалии своей жизни жена спортсмена.

Анастасия отметила, что семья её радует, так как в ней главенствует любовь.

"Иногда смотрю и не верю, что за 7 лет мы смогли создать такую dream team (команду мечты. — Прим ред.)" — призналась Костенко.

Ранее Костенко отпраздновала 2 месяца со дня рождения сына.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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