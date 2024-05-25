Многодетная мать Анастасия Костенко рассказала о сложностях семейной жизни

Анастасия Костенко показала всех своих детей на одном фото

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, какого это быть многодетной матерью.

Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото с четырьмя детьми. Она объяснила, с какими сложностями ей приходится сталкиваться, воспитывая наследников.

Она отметила, что её жизнь тревожная, требует многозадачности и умения делегировать.

"Кастрюли супа, игрушки по всему дому. 4 разнохарактерных личностей под крылом, неудачные попытки поспать в обед", — перечислила реалии своей жизни жена спортсмена.

Анастасия отметила, что семья её радует, так как в ней главенствует любовь.

"Иногда смотрю и не верю, что за 7 лет мы смогли создать такую dream team (команду мечты. — Прим ред.)" — призналась Костенко.

Ранее Костенко отпраздновала 2 месяца со дня рождения сына.

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