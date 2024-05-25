Пережившая развод Вера Брежнева показала интерьер квартиры в Париже

Певица Вера Брежнева опубликовала фото интерьера квартиры в Париже

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица и звезда социальных сетей Вера Брежнева поделилась новостями в социальных сетях, разместив фотографии своей уютной квартиры в Париже.

Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в соцсетях by Вера Брежнева

Она показала интерьер в классическом стиле, включающий белые стены, мраморный камин, золотые акценты и современные элементы декора.

В последние годы личная жизнь Веры Брежневой привлекает особое внимание общественности. После восьми лет брака с продюсером Константином Меладзе в октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод. Пара не раскрывала причину расставания. Однако в апреле 2024 года она показала фотографии отдыха на вилле в Италии, не уточнив, с кем находится.

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