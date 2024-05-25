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Пережившая развод Вера Брежнева показала интерьер квартиры в Париже

Певица Вера Брежнева опубликовала фото интерьера квартиры в Париже

0:54
Шоу-бизнес

Известная певица и звезда социальных сетей Вера Брежнева поделилась новостями в социальных сетях, разместив фотографии своей уютной квартиры в Париже.

Певица Вера Брежнева опубликовала фото интерьера квартиры в Париже
Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в соцсетях by Вера Брежнева

Она показала интерьер в классическом стиле, включающий белые стены, мраморный камин, золотые акценты и современные элементы декора.

В последние годы личная жизнь Веры Брежневой привлекает особое внимание общественности. После восьми лет брака с продюсером Константином Меладзе в октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод. Пара не раскрывала причину расставания. Однако в апреле 2024 года она показала фотографии отдыха на вилле в Италии, не уточнив, с кем находится.

Ранее сообщалось, что телеведущий Маркони раскрыл секрет успеха КВН.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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