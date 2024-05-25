Вернувшая популярность Катя Лель раскрыла секрет воспитания детей

Певица Катя Лель поделилась опытом воспитания детей

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Катя Лель присутствовала на премии канала RU.TV в сопровождении Keneli и Zhiro, с которыми она недавно выпустила совместную композицию.

Фото: Личный аккаунт Кати Лель ВКонтакте

В ходе интервью с журналистами она рассказала о своих взглядах на воспитание детей и семейные отношения, а также высказала свое мнение по ряду социально значимых вопросов.

Она поддержала идею мотивации школьников через предоставление скидок на еду за достижение хороших результатов в учёбе, рассказав о собственном опыте стимулирования дочери финансово за высокие оценки. Она выразила убеждение, что подобная мотивация имеет положительное значение и способствует повышению образовательного уровня, сообщает "Комсомольская Правда".

Кроме того, Катя Лель отметила, что в семейных финансовых вопросах предпочитает полагаться на мужчин, считая их "силой", способной эффективно управлять финансами. Однако она также подчеркнула роль женщины внесения "коррективов" и предложения альтернативных подходов.