Юрий Лоза поупражнялся в сочинении стишков "пирожков" и стишков "порошков"

Юрий Лоза опробывал свои силы в жанре "пирожков" и "порошков"

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Певец Юрий Лоза отметил праздник День славянской письменности и культуры сочинением комических стихов.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-акаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Лоза познакомил своих подписчиков с новыми поэтическими жанрами под названием "пирожки" и "порошки".

"И там, и там строгий размер, но не допускается использование заглавных букв и знаков препинания. В "пирожках" рифма запрещена, а в "порошках" вторая и четвёртая строка рифмуются", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.

Лаза представил публике свои творения в новомодных поэтических жанрах, которые подразумевают комический эффект.

"родная милая оксана

у нас полжизни впереди

молю тебя не будь жестокой

уйди", — опубликовал "порошок" собственного сочинения Лоза.