Юрий Лоза поупражнялся в сочинении стишков "пирожков" и стишков "порошков"

Певец Юрий Лоза отметил праздник День славянской письменности и культуры сочинением комических стихов.
Лоза познакомил своих подписчиков с новыми поэтическими жанрами под названием "пирожки" и "порошки".
"И там, и там строгий размер, но не допускается использование заглавных букв и знаков препинания. В "пирожках" рифма запрещена, а в "порошках" вторая и четвёртая строка рифмуются", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.
Лаза представил публике свои творения в новомодных поэтических жанрах, которые подразумевают комический эффект.
"родная милая оксана
у нас полжизни впереди
молю тебя не будь жестокой
уйди", — опубликовал "порошок" собственного сочинения Лоза.
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