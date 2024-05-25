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Юрий Лоза поупражнялся в сочинении стишков "пирожков" и стишков "порошков"

Юрий Лоза опробывал свои силы в жанре "пирожков" и "порошков"

0:48
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отметил праздник День славянской письменности и культуры сочинением комических стихов.

Юрий Лоза опробывал свои силы в жанре "пирожков" и "порошков"
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-акаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Лоза познакомил своих подписчиков с новыми поэтическими жанрами под названием "пирожки" и "порошки".

"И там, и там строгий размер, но не допускается использование заглавных букв и знаков препинания. В "пирожках" рифма запрещена, а в "порошках" вторая и четвёртая строка рифмуются", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.

Лаза представил публике свои творения в новомодных поэтических жанрах, которые подразумевают комический эффект.

"родная милая оксана
у нас полжизни впереди
молю тебя не будь жестокой
уйди", — опубликовал "порошок" собственного сочинения Лоза.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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