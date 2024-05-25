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Собчак провела аналогию: "Такер Карлсон — новый Ларри Кинг?"

Ксения Собчак сравнила ситуацию с Такером Карлсоном и RT с историей Ларри Кинга

0:40
Шоу-бизнес

В эпизоде шоу "Осторожно, новости" на YouTube, Ксения Собчак сравнила сообщения о возможной работе Такера Карлсона с телеканалом "Россия 24" с ситуацией, которая произошла в 2013 году с журналистом Ларри Кингом и каналом RT.

Ксения Собчак сравнила ситуацию с Такером Карлсоном и RT с историей Ларри Кинга
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Она отметила, что аналогичные ситуации с использованием лицензий на показ независимого контента происходили и ранее.

Позже сам Такер Карлсон опроверг эти сообщения, заявив, что не собирается запускать шоу на российском ТВ, и обвинил корпоративные медиа левой направленности в распространении фейковой информации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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