Собчак провела аналогию: "Такер Карлсон — новый Ларри Кинг?"

В эпизоде шоу "Осторожно, новости" на YouTube, Ксения Собчак сравнила сообщения о возможной работе Такера Карлсона с телеканалом "Россия 24" с ситуацией, которая произошла в 2013 году с журналистом Ларри Кингом и каналом RT.
Она отметила, что аналогичные ситуации с использованием лицензий на показ независимого контента происходили и ранее.
Позже сам Такер Карлсон опроверг эти сообщения, заявив, что не собирается запускать шоу на российском ТВ, и обвинил корпоративные медиа левой направленности в распространении фейковой информации.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.