Собчак провела аналогию: "Такер Карлсон — новый Ларри Кинг?"

Ксения Собчак сравнила ситуацию с Такером Карлсоном и RT с историей Ларри Кинга

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В эпизоде шоу "Осторожно, новости" на YouTube, Ксения Собчак сравнила сообщения о возможной работе Такера Карлсона с телеканалом "Россия 24" с ситуацией, которая произошла в 2013 году с журналистом Ларри Кингом и каналом RT.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Она отметила, что аналогичные ситуации с использованием лицензий на показ независимого контента происходили и ранее.

Позже сам Такер Карлсон опроверг эти сообщения, заявив, что не собирается запускать шоу на российском ТВ, и обвинил корпоративные медиа левой направленности в распространении фейковой информации.