Шоумен Барецкий в шоке: "Пугачёва возвращается, и Михайлов останавливает концерты"

Стас Барецкий: "Отмена концертов Михайлова может быть связана с Пугачёвой"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий заявил, что массовая отмена концертов Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге может быть связана с возможным возвращением народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Россию.

Фото: инстаграм аккаунт Стаса Барецкого

По его словам, он получил такую информацию от своих источников. Барецкий выразил надежду, что Пугачева скоро вернется и исполнит несколько песен, написанных им.

Он также поддержал идею выпуска альбома Пугачевой с его композициями, утверждая, что альбом будет искренним и понравится публике.

Ранее сообщалось, что Стас Барецкий сочинил провокационную песню о замке Пугачёвой и Галкина*.

* — признан иностранным агентом.