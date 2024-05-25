Шоумен Барецкий в шоке: "Пугачёва возвращается, и Михайлов останавливает концерты"

Шоумен Стас Барецкий заявил, что массовая отмена концертов Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге может быть связана с возможным возвращением народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Россию.
По его словам, он получил такую информацию от своих источников. Барецкий выразил надежду, что Пугачева скоро вернется и исполнит несколько песен, написанных им.
Он также поддержал идею выпуска альбома Пугачевой с его композициями, утверждая, что альбом будет искренним и понравится публике.
Ранее сообщалось, что Стас Барецкий сочинил провокационную песню о замке Пугачёвой и Галкина*.
* — признан иностранным агентом.
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