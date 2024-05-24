Лоза отрезвил всех о Татьяне Лазаревой*: "Она никому не нужна"

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Юрий Лоза: "Не стоит возвращать Татьяну Лазареву к памяти"

0:53
Шоу-бизнес

Юрий Лоза, певец и композитор, призвал не придавать значения уехавшей в Испанию юмористке Татьяне Лазаревой*, которая была признана иноагентом на территории России.

Юрий Лоза: "Не стоит возвращать Татьяну Лазареву к памяти"
Фото: инстаграм аккаунт Татьяны Лазаревой

По мнению автора хита "Плот", журналистам не стоит повторять каждое высказывание этой известной своими русофобскими замечаниями артистки. Лоза остро отреагировал на уход Лазаревой из России.

"Ну, кто такая Татьяна Лазарева? Никто. Пирожок без начинки. Она и до отъезда не была здесь кем-то особенным. Просто ведущая, шутила про что-то. И все. А теперь, особенно, она никому не интересна", — заявил Лоза в беседе с aif. ru.

Он подчеркнул, что обычный прохожий на улице скажет, что судьба и высказывания Лазаревой никого не заботят.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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