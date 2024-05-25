Олег Тиньков* обратился к живущим в России олигархам: "Думал, что вы право имеете"

Банкир Олег Тиньков* рассказал всё, что думает об оставшихся в России олигархах.
Олег Тиньков разместил в "Инстаграме"* жизнерадостное фото с горным велосипедом на фоне живописного водоёма.
Гражданин Кипра вспомнил о живущих в России коллегах олигархах.
Тиньков привёл цитату из романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
"Я думал, что вы право имеете, а вы твари дрожащие", — написал банкир в соцсетях.
Бизнесмен удивляется, для чего российским миллионерам столько денег.
"Деньги — это же свободы, а вы живёте в мракобесии и врёте себе. Жить нужно так, будто ты уже умер", — выразил своё мнение живущий за границей Тиньков*.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.