Супруг Анны Седоковой опубликовал интимные кадры с женой

Супруг Анны Седоковой, Янис Тимма, поделился в социальных сетях кадрами с интимным подтекстом, вызывая интерес и догадки у пользователей.
Фотографии вызвали широкое обсуждение, некоторые считают, что пара занимается любовью, другие предполагают, что Анна просто спит. Ранее были намеки на возможные проблемы в отношениях между Анной и Янисом, но пара продолжает быть вместе.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова показала своего сына Гектора в день его семилетия.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.