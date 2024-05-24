Супруг Анны Седоковой опубликовал интимные кадры с женой

Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма опубликовали откровенные фото

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг Анны Седоковой, Янис Тимма, поделился в социальных сетях кадрами с интимным подтекстом, вызывая интерес и догадки у пользователей.

Фото: инстаграм аккаунт Анны Седоковой

Фотографии вызвали широкое обсуждение, некоторые считают, что пара занимается любовью, другие предполагают, что Анна просто спит. Ранее были намеки на возможные проблемы в отношениях между Анной и Янисом, но пара продолжает быть вместе.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова показала своего сына Гектора в день его семилетия.