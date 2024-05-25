Блогер Оксана Самойлова шокировала подписчиков процедурой УЗИ яичек

Блогер Оксана Самойлов сделала самое необычное УЗИ в мире

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова удивила интернет-публику, рассказав об УЗИ яичек.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойлова is licensed under public doman

Оксана Самойлова увлеклась птицеводством. Она с помощью инкубатора высиживает цыплят и утят. Звезда интернета увеличивает число птиц с помощью высоких технологий. Процесс высиживания она контролирует с помощью УЗИ процедуры.

"Сегодня пришло время сделать УЗИ нашим яичкам", — объяснила супруга рэпера Джигана.

Ранее рэпер Джиган признался, что забыл сколько ему лет.