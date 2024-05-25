Блогер Оксана Самойлова шокировала подписчиков процедурой УЗИ яичек

Блогер Оксана Самойлова удивила интернет-публику, рассказав об УЗИ яичек.
Оксана Самойлова увлеклась птицеводством. Она с помощью инкубатора высиживает цыплят и утят. Звезда интернета увеличивает число птиц с помощью высоких технологий. Процесс высиживания она контролирует с помощью УЗИ процедуры.
"Сегодня пришло время сделать УЗИ нашим яичкам", — объяснила супруга рэпера Джигана.
Ранее рэпер Джиган признался, что забыл сколько ему лет.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.