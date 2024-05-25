Модель Ирина Шейк показала фото из семейного архива в с мамой на фоне ковра

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк снова поделилась снимками из своего российского прошлого.
Ирина Шейк разместила в "Инстаграме"* фрагменты документального фильма о своей жизни. В картине она рассказывает о своих родителях и том, как она жила до того, как стала знаменитой.
Она показала серию фото из детства и юности. Знаменитость жила в городе Еманжелинске Челябинской области. На одном из снимков она запечатлена в интерьере обычной российской квартиры на фоне ковра.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк начала испытывать ностальгическую тоску по России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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