Модель Ирина Шейк показала фото из семейного архива в с мамой на фоне ковра

Ирина Шейк показала фото с мамой, где она запечатлена подростком

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк снова поделилась снимками из своего российского прошлого.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman

Ирина Шейк разместила в "Инстаграме"* фрагменты документального фильма о своей жизни. В картине она рассказывает о своих родителях и том, как она жила до того, как стала знаменитой.

Она показала серию фото из детства и юности. Знаменитость жила в городе Еманжелинске Челябинской области. На одном из снимков она запечатлена в интерьере обычной российской квартиры на фоне ковра.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк начала испытывать ностальгическую тоску по России.

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