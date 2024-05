Модель Ирина Шейк показала фото из семейного архива в с мамой на фоне ковра

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк снова поделилась снимками из своего российского прошлого.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman