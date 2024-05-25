Собчак высказалась о поисках необычного специалиста в команду Байдена: "Забавно"

Собчак позабавила необычная вакансия в команде Джозефа Байдена

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась забавной новостью о поиске необычного специалиста в команду президента США Джозефа Байдена.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Журналистка обратила внимание на то, что президенту Джозефу Байдену понадобился "менеджер по мемам и социальным сетям". Такому эксперту готовы платить 85 тыс. долларов в год (больше 7,7 миллионов рублей).

Специалист будет обязан общаться с журналистами, привлекать блогеров для проведения президентской кампании и анализировать мемы о белом доме и его представителях.

Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале с портретом страдающей онкологией Кейт Миддлтон.