Собчак высказалась о поисках необычного специалиста в команду Байдена: "Забавно"

Ксения Собчак поделилась забавной новостью о поиске необычного специалиста в команду президента США Джозефа Байдена.
Журналистка обратила внимание на то, что президенту Джозефу Байдену понадобился "менеджер по мемам и социальным сетям". Такому эксперту готовы платить 85 тыс. долларов в год (больше 7,7 миллионов рублей).
Специалист будет обязан общаться с журналистами, привлекать блогеров для проведения президентской кампании и анализировать мемы о белом доме и его представителях.
Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале с портретом страдающей онкологией Кейт Миддлтон.
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