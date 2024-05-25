Анастасия Волочкова залезла на дерево в русско-народном сарафане: "Сказка от Настеньки"

Балерина Анастасия Волочкова снова показала свою ловкость, забравшись на дерево.
Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* креативный снимок. На фото звезда балета залезла на дерево в русско-народном сарафане на голое тело и в кокошнике.
Экс-прима Большого театра изобразила из себя героиню русских сказок.
"Сказка от Настеньки", — подписала фото Анастасия.
Волочкова, похоже, испытывает непреодолимую тягу к лазанию по деревьям. В прошлый раз она забралась на пальму, когда отдыхала на Мальдивах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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