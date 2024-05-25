Жена Стаса Михайлова показала очаровательную внучку Эмилию: "Сегодня 1 годик"

Супруга певца Стаса Михайлова Инна продолжает радовать подписчиков семейным контентом.
Инна Михайлова разместила в "Инстаграме"* фото внучки Эмилии в честь дня рождения малышки.
"Нашей Эмилии сегодня 1 годик. Храни Господь", — написал супруга артиста под фотографией девочки.
Исполнитель и хита "Всё для тебя" Стас Михайлов счастлив в браке с женой Инной. У них есть общие дочери Иванна и Мария. При этом у Инны также есть наследники от предыдущего брака. Её сын Андрей год назад стал отцом. Ребёнка окрестили двойным именем — Эмилия Петра.
Ранее супруга Стаса Михайлова опубликовала редкое семейное фото с повзрослевшими наследниками.
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