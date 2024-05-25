Жена Стаса Михайлова показала очаровательную внучку Эмилию: "Сегодня 1 годик"

Жена Стаса Михайлова поздравила внучку с днём рождения

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга певца Стаса Михайлова Инна продолжает радовать подписчиков семейным контентом.

Фото: https://www.instagram.com/inamikhaylova by Инстаграм Инны Михайловой is licensed under public doman

Инна Михайлова разместила в "Инстаграме"* фото внучки Эмилии в честь дня рождения малышки.

"Нашей Эмилии сегодня 1 годик. Храни Господь", — написал супруга артиста под фотографией девочки.

Исполнитель и хита "Всё для тебя" Стас Михайлов счастлив в браке с женой Инной. У них есть общие дочери Иванна и Мария. При этом у Инны также есть наследники от предыдущего брака. Её сын Андрей год назад стал отцом. Ребёнка окрестили двойным именем — Эмилия Петра.

Ранее супруга Стаса Михайлова опубликовала редкое семейное фото с повзрослевшими наследниками.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской