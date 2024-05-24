Актёру Станиславу Садальскому стало жалко "измордованную" Викторию Боню

Станислав Садальский заступился за звезду "Дома-2" Викторию Боню.
Звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" стало жаль Викторию Боню, о которую, по словам актёра, "вытирает ноги" один из светских репортёров.
"Измордованная в его выпусках Бонечка, чтобы испугать папочку сплетников, оголила грудь", — написала Садальский в своём Telegram-канале.
Заслуженный артист РСФСР заявил, что ему жалко Боню, так как она оказалась в неких чёрных списках.
Ранее Садальский заявил, что у Виктории Бони возникли проблемы с пропуском на Каннский фестиваль из-за нарушения правил проведения мероприятия.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.