Актёру Станиславу Садальскому стало жалко "измордованную" Викторию Боню

Садальский пожалел Викторию Боню, о которую "вытерли ноги"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский заступился за звезду "Дома-2" Викторию Боню.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" стало жаль Викторию Боню, о которую, по словам актёра, "вытирает ноги" один из светских репортёров.

"Измордованная в его выпусках Бонечка, чтобы испугать папочку сплетников, оголила грудь", — написала Садальский в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР заявил, что ему жалко Боню, так как она оказалась в неких чёрных списках.

Ранее Садальский заявил, что у Виктории Бони возникли проблемы с пропуском на Каннский фестиваль из-за нарушения правил проведения мероприятия.