Телеведущая Лариса Гузеева показала, как отпраздновала свой день рождения

Лариса Гузеева показала праздник в честь своего дня рождения

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева показала толпу людей, которые поздравили её с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала в "Инстаграм"* видео, на котором десятки молодых людей с надписями на футболках: "У нас есть пара!" и фотографиями Гузеевой с бумажными стаканчиками в руках на улице отмечают день рождения звезды ТВ.

"Мои прекрасные! Самые лучшие на свете! Мои родные! Спасибо за праздник любви!" — написала Гузеева под кадрами.

Подписчики знаменитости догадались, что все эти люди — команда шоу "Давай поженимся!"

Ранее Лариса Гузеева поздравила сама себя с 65-летием.