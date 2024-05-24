Телеведущая Лариса Гузеева показала, как отпраздновала свой день рождения

Телеведущая Лариса Гузеева показала толпу людей, которые поздравили её с днём рождения.
Ведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала в "Инстаграм"* видео, на котором десятки молодых людей с надписями на футболках: "У нас есть пара!" и фотографиями Гузеевой с бумажными стаканчиками в руках на улице отмечают день рождения звезды ТВ.
"Мои прекрасные! Самые лучшие на свете! Мои родные! Спасибо за праздник любви!" — написала Гузеева под кадрами.
Подписчики знаменитости догадались, что все эти люди — команда шоу "Давай поженимся!"
Ранее Лариса Гузеева поздравила сама себя с 65-летием.
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