Звезда российских сериалов Анна Михайловская появилась на публике с сумкой за 200 тысяч рублей

Актриса Анна Михайловская, прославившаяся ролями в сериалах "Молодёжка" и "Капитанша", посетила шоу "Клиника счастья. Реалити".
Артистка стала гостьей премьерного показа нового проекта в кинотеатре "Москва". Для выхода она выбрала облегающее платье, которое дополнила красной сумкой от бренда Gucci. Сообщается, что стоимость такого аксессуара составляет порядка 200 тысяч рублей.
Помимо Михайловской гостями вечера стали Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова и другие.
Анна Михайловская воспитывает единственного сына Мирослава от бывшего супруга, актёра Тимофея Каратаева.
Ранее певица Ани Лорак сообщила о трудностях общения с дочерью Софией.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.