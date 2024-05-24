Звезда российских сериалов Анна Михайловская появилась на публике с сумкой за 200 тысяч рублей

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Актриса Анна Михайловская вышла в свет с сумочкой за 200 тысяч рублей

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Шоу-бизнес

Актриса Анна Михайловская, прославившаяся ролями в сериалах "Молодёжка" и "Капитанша", посетила шоу "Клиника счастья. Реалити".

Актриса Анна Михайловская вышла в свет с сумочкой за 200 тысяч рублей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Михайловской is licensed under public domain

Артистка стала гостьей премьерного показа нового проекта в кинотеатре "Москва". Для выхода она выбрала облегающее платье, которое дополнила красной сумкой от бренда Gucci. Сообщается, что стоимость такого аксессуара составляет порядка 200 тысяч рублей.

Помимо Михайловской гостями вечера стали Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова и другие.

Анна Михайловская воспитывает единственного сына Мирослава от бывшего супруга, актёра Тимофея Каратаева.

Ранее певица Ани Лорак сообщила о трудностях общения с дочерью Софией.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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