Мама рэпера Тимати перезанималась в спортзале со штангой: "С занятий я отправилась на скорой"

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, что сумела найти для себя идеальную физическую нагрузку.
64-летяя мама Тимати поведала, что пыталась поддерживать себя в хорошей физической форме, делая выпады со штангой, качая пресс и пятую точку, однако организм наказал её за такое усердие.
"Однажды с занятий я отправилась на скорой. В результате — 9 разнообразных грыж и невозможность двигаться, как раньше. Избегая боли, перестаёшь давать нагрузку и как следствие — мышцы ослабевают и начинают стремительно стареть", — рассказала Симона в "Инстаграме"*.
Женщина объяснила, что нашла тренера по пилатесу, которая смогла ей помочь.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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