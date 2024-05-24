Мама рэпера Тимати перезанималась в спортзале со штангой: "С занятий я отправилась на скорой"

Мама рэпера Тимати рассказала, что её отправили на скорой из спортзала

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, что сумела найти для себя идеальную физическую нагрузку.

Фото: https://www.instagram.com/simona by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman

64-летяя мама Тимати поведала, что пыталась поддерживать себя в хорошей физической форме, делая выпады со штангой, качая пресс и пятую точку, однако организм наказал её за такое усердие.

"Однажды с занятий я отправилась на скорой. В результате — 9 разнообразных грыж и невозможность двигаться, как раньше. Избегая боли, перестаёшь давать нагрузку и как следствие — мышцы ослабевают и начинают стремительно стареть", — рассказала Симона в "Инстаграме"*.

Женщина объяснила, что нашла тренера по пилатесу, которая смогла ей помочь.

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