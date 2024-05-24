Как сейчас выглядит звезда 90-х певица Акула

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Певица Акула хочет отметить 40-летний юбилей на сцене вопреки суевериям

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Шоу-бизнес

Певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа) в интервью порталу Леди Mail.ru. призналась, что хочет отпраздновать юбилей на сцене. Она подчеркнула, что её не смущают суеверия.

Певица Акула хочет отметить 40-летний юбилей на сцене вопреки суевериям
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Оксаны Почёпа в Инстаграм is licensed under public domain

Перед праздником она поделилась и своими рассуждениями о жизни — по её словам, не стоит сожалеть о прошлом и бояться будущего.

"Конечно, моя жизнь сегодня — результат многих проб и ошибок, но это сделало меня той, которую вы видите на сцене, экране, в жизни", — рассказала она.

Акула не считает нужным серьёзно относиться к суевериям, лучше, наоборот, прислушиваться к своим внутренним ощущениям.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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