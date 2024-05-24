Как сейчас выглядит звезда 90-х певица Акула

Певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа) в интервью порталу Леди Mail.ru. призналась, что хочет отпраздновать юбилей на сцене. Она подчеркнула, что её не смущают суеверия.
Перед праздником она поделилась и своими рассуждениями о жизни — по её словам, не стоит сожалеть о прошлом и бояться будущего.
"Конечно, моя жизнь сегодня — результат многих проб и ошибок, но это сделало меня той, которую вы видите на сцене, экране, в жизни", — рассказала она.
Акула не считает нужным серьёзно относиться к суевериям, лучше, наоборот, прислушиваться к своим внутренним ощущениям.
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