Волочкова похвасталась дорогим подарком от поклонника: преподносят к моим ногам

Анастасия Волочкова показала шикарный подарок поклонника

Балерина Анастасия Волочкова пришла на публичное мероприятие с подарком от воздыхателя.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра явилась на мероприятие в честь музыкальной премии RU. TV в белом платье и с кольцом на пальце с бриллиантом в 5 карат. Она объяснила, что это подарок поклонника.

Волочкова назвала себя счастливой женщиной, которой постоянно дарят цветы и подарки.

"Преподносят к мои ногам блага", — рассказала Анастасия.

Ранее Волочкова рассказала, что поменяла мебель в своей спальне.