Волочкова похвасталась дорогим подарком от поклонника: преподносят к моим ногам

Балерина Анастасия Волочкова пришла на публичное мероприятие с подарком от воздыхателя.
Экс-прима Большого театра явилась на мероприятие в честь музыкальной премии RU. TV в белом платье и с кольцом на пальце с бриллиантом в 5 карат. Она объяснила, что это подарок поклонника.
Волочкова назвала себя счастливой женщиной, которой постоянно дарят цветы и подарки.
"Преподносят к мои ногам блага", — рассказала Анастасия.
Ранее Волочкова рассказала, что поменяла мебель в своей спальне.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.