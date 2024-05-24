Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мама рэпера Тимати рассказала, что её отправили на скорой из спортзала
Как эффективно избавиться от тли на плодовых кустраниках?
Ожидается увеличение доли РФ в мировом экспорте пшеницы
Как правильно ухаживать за ногами, чтобы избежать мозолей и натоптышей
Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары
ВС: страховщик каско не может первым претендовать на выплату по ОСАГО
"Майор Гром" стал самым популярным фильмом РФ на "Netflix" во второй части 2023 года
Почему собака лает на дверь: есть 3 главные причины
Широков не исключает, что "Динамо" и "Краснодар" подарят чемпионство "Зениту"
Волочкова похвасталась дорогим подарком от поклонника: преподносят к моим ногам

Анастасия Волочкова показала шикарный подарок поклонника

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова пришла на публичное мероприятие с подарком от воздыхателя.

Анастасия Волочкова показала шикарный подарок поклонника
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра явилась на мероприятие в честь музыкальной премии RU. TV в белом платье и с кольцом на пальце с бриллиантом в 5 карат. Она объяснила, что это подарок поклонника.

Волочкова назвала себя счастливой женщиной, которой постоянно дарят цветы и подарки.

"Преподносят к мои ногам блага", — рассказала Анастасия.

Ранее Волочкова рассказала, что поменяла мебель в своей спальне.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
Любовь и долг: история несостоявшегося романа
Десерт или закуска: тарт татен из красного лука, моркови и фундука
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону
Анастасия Волочкова показала шикарный подарок поклонника
Почему собака кладёт голову на плечо хозяина: что она хочет сказать
Сорт яблони "Голден Делишес" порадует щедрым урожаем
В России появилось страхование жизни и здоровья от терактов и военных действий
Язык неандертальцев отличался от языка современного человека отсутствием метафор
Мишустин: странам СНГ необходимо сформировать независимую систему платежей
ЦАР и Чад при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают рейды против боевиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников