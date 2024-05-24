Раскрыта истинная причина конфликта Киркорова и Успенской

Певец Юрий Лоза считает, что Киркоров решил пропиариться на суде с Успенской

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза в беседе с "АиФ" выразил мнение, что его коллега Филипп Киркоров пытается пропиариться за счёт судебных разбирательств с исполнительницей Любовью Успенской.

Фото: youtube.com by канал Юрий Лоза is licensed under public domain

Лоза напомнил, что у народного артиста начался "дикий стресс" на фоне того, что о нём перестали говорить.

"Поэтому всё что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить. Поэтому пошли эти заявления косяком", — считает исполнитель.

Юрий Лоза уверен, что привлечением внимания публики за счёт скандалов занимаются те артисты, которые не умеют производить качественный контент.

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