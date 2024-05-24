Раскрыта истинная причина конфликта Киркорова и Успенской

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Певец Юрий Лоза считает, что Киркоров решил пропиариться на суде с Успенской

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Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза в беседе с "АиФ" выразил мнение, что его коллега Филипп Киркоров пытается пропиариться за счёт судебных разбирательств с исполнительницей Любовью Успенской.

Певец Юрий Лоза считает, что Киркоров решил пропиариться на суде с Успенской
Фото: youtube.com by канал Юрий Лоза is licensed under public domain

Лоза напомнил, что у народного артиста начался "дикий стресс" на фоне того, что о нём перестали говорить.

"Поэтому всё что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить. Поэтому пошли эти заявления косяком", — считает исполнитель.

Юрий Лоза уверен, что привлечением внимания публики за счёт скандалов занимаются те артисты, которые не умеют производить качественный контент.

Ранее фанаты предположили, каким именем назовёт дочь Хейли Бибер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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