Высокорослый актёр Никита Кологривый сыграл поэта Владимира Маяковского

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый показал себя в образе поэта Владимира Маяковского.
Никита Кологривый опубликовал в "Инстаграме"* серию чёрно-белых снимков. На фото он предстал в ретро-костюме. Актёр попозировал во вдохновенных позах.
Подпись под фотографией гласит, что Кологривый сыграет знаменитого пролетарского поэта в Театре Эстрады. Спектакль называется "Маяковский. Я сам".
Кологривый, рост которого составляет 181 сантиметр, вполне подходит на роль Маяковского, который был весьма высоким (189 сантиметров).
Ранее сообщалось, что у актёра Никиты Кологривого ещё есть шанс получить роль Владимира Жириновского в фильме о лидере о ЛДПР.
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