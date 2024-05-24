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Высокорослый актёр Никита Кологривый сыграл поэта Владимира Маяковского

Актёру Никите Кологривому доверили роль Маяковского

0:58
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый показал себя в образе поэта Владимира Маяковского.

Актёру Никите Кологривому доверили роль Маяковского
Фото: https://www.instagram.com/n.kologrivyy by Инстаграм Никиты Кологривого is licensed under public doman

Никита Кологривый опубликовал в "Инстаграме"* серию чёрно-белых снимков. На фото он предстал в ретро-костюме. Актёр попозировал во вдохновенных позах.

Подпись под фотографией гласит, что Кологривый сыграет знаменитого пролетарского поэта в Театре Эстрады. Спектакль называется "Маяковский. Я сам".

Кологривый, рост которого составляет 181 сантиметр, вполне подходит на роль Маяковского, который был весьма высоким (189 сантиметров).

Ранее сообщалось, что у актёра Никиты Кологривого ещё есть шанс получить роль Владимира Жириновского в фильме о лидере о ЛДПР.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Актёру Никите Кологривому доверили роль Маяковского
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