«Это приведет Селену Гомес в ярость»: фанаты предположили, каким именем Хейли Бибер хочет назвать дочь

Джастин и Хейли Биберы могут назвать будущую дочь Эмори

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский музыкант Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер ждут ребёнка. Фанаты считают, что знаменитости могут назвать дочь Эмори. Однако такое решение может сильно разозлить бывшую возлюбленную артиста Селену Гомес.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм is licensed under public domain

В 2010-м году, когда Селена Гомес и Джастин Бибер были вместе, певица в интервью призналась, что хотела бы назвать дочь Эмори. Она даже примеряла фамилию возлюбленного к имени будущей малышки.

Поклонники семейства Биберов уверены, что супруги могут использовать это имя, чтобы нанести сокрушительный удар по певице.

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