«Это приведет Селену Гомес в ярость»: фанаты предположили, каким именем Хейли Бибер хочет назвать дочь

Американский музыкант Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер ждут ребёнка. Фанаты считают, что знаменитости могут назвать дочь Эмори. Однако такое решение может сильно разозлить бывшую возлюбленную артиста Селену Гомес.
В 2010-м году, когда Селена Гомес и Джастин Бибер были вместе, певица в интервью призналась, что хотела бы назвать дочь Эмори. Она даже примеряла фамилию возлюбленного к имени будущей малышки.
Поклонники семейства Биберов уверены, что супруги могут использовать это имя, чтобы нанести сокрушительный удар по певице.
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