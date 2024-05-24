"Мамочки, на помощь!": родившая в 45 лет певица Орлова забила тревогу из-за развития дочери

Ольга Орлова переживает, что ее годовалая дочь до сих пор не разговаривает

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова в блоге обратилась за помощью к поклонникам, так как переживает за развитие годовалой дочери Анны. По её словам, малышка до сих пор не разговаривает.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм is licensed under public domain

Орлова пояснила, что ей советуют показать девочку врачу, так как в свои 1,3 она продолжает молчать.

"Мне кажется, каждый ребенок должен заговорить в свое время. И я считаю, что "заговорил" — это понятие относительное", — поделилась она наблюдениями.

Исполнительница объяснила, что такие слова как "мама" и "папа" Анна уже произносит, но говорить бегло не умеет.

При этом малышка не так давно прошла полное медицинское обследование, никаких отклонений врачи не нашли.

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