"Мамочки, на помощь!": родившая в 45 лет певица Орлова забила тревогу из-за развития дочери

Певица и телеведущая Ольга Орлова в блоге обратилась за помощью к поклонникам, так как переживает за развитие годовалой дочери Анны. По её словам, малышка до сих пор не разговаривает.
Орлова пояснила, что ей советуют показать девочку врачу, так как в свои 1,3 она продолжает молчать.
"Мне кажется, каждый ребенок должен заговорить в свое время. И я считаю, что "заговорил" — это понятие относительное", — поделилась она наблюдениями.
Исполнительница объяснила, что такие слова как "мама" и "папа" Анна уже произносит, но говорить бегло не умеет.
При этом малышка не так давно прошла полное медицинское обследование, никаких отклонений врачи не нашли.
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