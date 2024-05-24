Раскрывшая роман с Чуйковым актриса Муцениеце не пришла на выпускной сына

Актриса Агата Муцениеце не смогла прийти на выпускной 11-летнего сына Тимофея, окончившего четвёртый класс. Артистка пояснила, что улетела на съёмки в Санкт-Петербург.
В блоге Муцениеце рассказала, что опоздала на поезд из-за затянувшейся премии RU. TV, но в четыре часа утра улетела в другой город на самолёте.
"Сегодня у Тимохи выпускной, и я до последнего надеялась, что останусь в Москве. Мама работает", — объяснилась она.
При этом известно, что на праздник ребёнка отправился его отец, актер Павел Прилучный. В этот же день артист подал заявление в суд против бывшей жены из-за прав их общих несовершеннолетних детей. Детали иска не раскрываются.
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