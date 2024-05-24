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Раскрывшая роман с Чуйковым актриса Муцениеце не пришла на выпускной сына

Агата Муцениеце пропустила выпускной сына Тимофея из-за съёмок в Питере

0:55
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце не смогла прийти на выпускной 11-летнего сына Тимофея, окончившего четвёртый класс. Артистка пояснила, что улетела на съёмки в Санкт-Петербург.

Агата Муцениеце пропустила выпускной сына Тимофея из-за съёмок в Питере
Фото: youtube.com by канал paparazzi news is licensed under public domain

В блоге Муцениеце рассказала, что опоздала на поезд из-за затянувшейся премии RU. TV, но в четыре часа утра улетела в другой город на самолёте.

"Сегодня у Тимохи выпускной, и я до последнего надеялась, что останусь в Москве. Мама работает", — объяснилась она.

При этом известно, что на праздник ребёнка отправился его отец, актер Павел Прилучный. В этот же день артист подал заявление в суд против бывшей жены из-за прав их общих несовершеннолетних детей. Детали иска не раскрываются.

Ранее Сергей Бурунов появился на публике в компании возможной избранницы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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