Родион Газманов показал группу, с которой он выступал в детстве: "Назовите коллектив"

Родион Газманов показал своих коллег по группе из детства

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова Родион Газманов поделился архивным фото музыкального коллектива, с которым гастролировал в детстве.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фото весёлой компании из прошлого. На снимке творческие люди одеты по моде почти сорокалетней давности. Среди них можно узнать маленького Родиона.

"В составе этого музыкального коллектива я когда-то периодически выходил на сцену. Назовите коллектив", — написал сын народного артиста России.

Подписчики догадались, что речь идёт о группе "Эскадрон".

Ранее Родион Газманов показал молодого отца на архивных кадрах.

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