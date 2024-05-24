Родион Газманов показал группу, с которой он выступал в детстве: "Назовите коллектив"

Сын Олега Газманова Родион Газманов поделился архивным фото музыкального коллектива, с которым гастролировал в детстве.
Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фото весёлой компании из прошлого. На снимке творческие люди одеты по моде почти сорокалетней давности. Среди них можно узнать маленького Родиона.
"В составе этого музыкального коллектива я когда-то периодически выходил на сцену. Назовите коллектив", — написал сын народного артиста России.
Подписчики догадались, что речь идёт о группе "Эскадрон".
Ранее Родион Газманов показал молодого отца на архивных кадрах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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