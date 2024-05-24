Ксения Собчак бдит за Викторией Боней на Каннском фестивале: "Шла в туалет, а нашла Боню"

Ксения Собчак продолжила следить за Боней на Каннском фестивале

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак по просьбам подписчиков наблюдает, что делает Виктория Боня на Каннском фестивале.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Собчак упрекнула фолловеров в том, что она показывает им звёзд мировой величины в Каннах, а они всё равно просят её проследить за звездой "Дома-2" Викторией Боней, которая отдыхает в Каннах.

"Шла в туалет, а нашла Боню. Мило беседует с Дашей Коноваловой, аюваску не пьёт — только воду. (Поздоровались — пообщались)", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак появилась в наряде Schiaparelli за 2 млн рублей в Каннах.