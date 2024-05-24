Ксения Собчак бдит за Викторией Боней на Каннском фестивале: "Шла в туалет, а нашла Боню"

Ксения Собчак по просьбам подписчиков наблюдает, что делает Виктория Боня на Каннском фестивале.
Собчак упрекнула фолловеров в том, что она показывает им звёзд мировой величины в Каннах, а они всё равно просят её проследить за звездой "Дома-2" Викторией Боней, которая отдыхает в Каннах.
"Шла в туалет, а нашла Боню. Мило беседует с Дашей Коноваловой, аюваску не пьёт — только воду. (Поздоровались — пообщались)", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак появилась в наряде Schiaparelli за 2 млн рублей в Каннах.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.