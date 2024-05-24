Бездетный Сергей Бурунов появился на публике с женщиной не из мира шоу-бизнеса

Сергей Бурунов появился на публике в компании предпринимательницы Екатерины Леви

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Сергей Бурунов появился на «Премии Художественного театра» вместе с 35-летней предпринимательницей Екатериной Леви. Об этом пишет Super.ru.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Как пишут журналисты, артист вместе с бизнесвумен провели весь вечер в компании друг друга, держась за руки. Уехали они тоже вместе.

Известно, что Бурунов, который предпочитает не комментировать личную жизнь, никогда не был женат. Также у артиста нет детей. Но ему приписывали романы с известными артистками — например, Нонной Гришаевой и Анной Уколовой.

Екатерина Леви занимается индивидуальным предпринимательством и никак не связана с российским шоу-бизнесом.

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