Ксения Собчак оценила образ певицы Шер в Каннах: "Наряд в духе Лолиты"

Полупрозрачный наряд певицы Шер в Каннах напомнил Ксении Собчак скандальный образ Лолиты Милявской.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фото певицы Шер, на котором она предстала в смелом полупрозрачном комбинезоне.
"Ну и вот собственно коронка вечера. Напомню, Шер 79 лет. И кстати, чёрный наряд вполне в духе Лолиты. Мне нравится", — поделилась своим мнением журналистка.
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