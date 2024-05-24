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Высмеявшая Боню журналистка Ксения Собчак вышла на красную дорожку в наряде за 2 млн

Ксения Собчак появилась в наряде Schiaparelli за 2 млн рублей в Каннах

1:06
Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на одном из вечеров в рамках Каннского кинофестиваля в наряде стоимостью два миллиона рублей. Об этом пишет "КП".

Ксения Собчак появилась в наряде Schiaparelli за 2 млн рублей в Каннах
Фото: Telegram by личный канал Ксении Собчак в Telegram is licensed under public domain

Так, Собчак стала гостьей благотворительного вечера amfAR Cinema Against AIDS, на который помимо нее пригласили и российскую блогершу Викторию Боню.

Собчак вышла в свет в чёрном костюме бренда Schiaparelli за два миллиона рублей. Сверху у нее был чёрный топ с золотой пряжкой стоимостью около 350 тысяч рублей, а внизу — широкая юбка, которая стоит около 700 тысяч рублей. Она дополнила наряд обувью этого же бренда стоимость 500 тысяч рублей, сумочкой за 400 тысяч рублей и кольцом за 150 тысяч рублей.

При этом телеведущая решила высмеять наряд своей соотечественницы и заявила, что Боня явилась на красную дорожку в "чем-то розово-страусином".

Ранее бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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