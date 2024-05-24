"Операция прошла неудачно": бывшая "татушка" Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы

Экс-солистка «Тату» Волкова рассказала о лечении рака щитовидной железы

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в YouTube-проекте "Инсайт шоу" рассказала, что дважды проходила лечение от рака щитовидной железы. Первый раз диагноз ей поставили в 2012 году.

Фото: youtube.com by канал ИНСАЙТ is licensed under public domain

Волкова призналась, что накануне увидела сон о своей болезни.

"Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса", — заявила Юлия.

Впоследствии ей пришлось пройти реабилитацию, но онкология вернулась. Однако повторное лечение было более удачным, в настоящее время она полностью здорова.

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