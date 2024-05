"Операция прошла неудачно": бывшая "татушка" Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в YouTube-проекте "Инсайт шоу" рассказала, что дважды проходила лечение от рака щитовидной железы. Первый раз диагноз ей поставили в 2012 году.

Фото: youtube.com by канал ИНСАЙТ is licensed under public domain