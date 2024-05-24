"Чего она добилась?": Брежнева потеряла семью и деньги, предав Россию

Шоумен Сорокин заявил об отсутствии гонораров у Брежневой после отъезда из РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Денис Сорокин в беседе с "КП" подтвердил, что украинская певица после предательства России, осуждения СВО и развода с продюсером Константином Меладзе практически осталась без заработка.

Фото: youtube.com by канал paparazzi news is licensed under public domain

Мужчина подчеркнул, что исполнительница осталась без концертов и корпоративов. Своими резкими заявлениями в адрес России она ничего не добилась.

"Осталась без мужа и денег. Этот ее дружок Зеленский (они много снимались вместе, когда он был юмористом), видимо, наобещал ей золотые горы, а в итоге оставил свою подружку ни с чем", — отметил Сорокин.

При этом Константин Меладзе, также уехавший из России, пожаловаться на безденежье не может — он продолжает зарабатывать с прослушивания его песен на российских платформах, получает и авторские отчисления, если его композиции исполняют артисты.

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