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"Девочку угробили": стало известно, почему сестра Жанны Фриске не смогла вылечиться от рака

Отец Жанны Фриске заявил, что племянница умерла от рака из-за обмана в Израиле

1:09
Шоу-бизнес

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов в беседе с "КП" рассказал, что дорогостоящее лечение его племянницы Татьяны Гончаренко не принесло плодов — 39-летняя женщина скончалась от рака груди.

Отец Жанны Фриске заявил, что племянница умерла от рака из-за обмана в Израиле
Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Гончаренко в Инстаграм is licensed under public domain

По его словам, в начале болезни двоюродная сестра Жанна Фриске обратилась за помощью к певцу Иосифу Кобзону. Музыкант нашёл врача, благодаря которому Гончаренко 11 лет провела в ремиссии.

Однако позднее медики с Украины пропустили вернувшееся заболевание, а в Турции и в Израиле семью Гончаренко попросту обманули, хотя были заплачены большие деньги.

"Девочку угробили. Она бы ещё пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги: Турция на 78 тысяч долларов, а Израиль на 38 тысяч долларов", — заявил Копылов.

Как итог, из-за потраченных средств родственники Фриске были вынуждены вернуться на Украину, но спасти Гончаренко не удалось.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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