"Девочку угробили": стало известно, почему сестра Жанны Фриске не смогла вылечиться от рака

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов в беседе с "КП" рассказал, что дорогостоящее лечение его племянницы Татьяны Гончаренко не принесло плодов — 39-летняя женщина скончалась от рака груди.
По его словам, в начале болезни двоюродная сестра Жанна Фриске обратилась за помощью к певцу Иосифу Кобзону. Музыкант нашёл врача, благодаря которому Гончаренко 11 лет провела в ремиссии.
Однако позднее медики с Украины пропустили вернувшееся заболевание, а в Турции и в Израиле семью Гончаренко попросту обманули, хотя были заплачены большие деньги.
"Девочку угробили. Она бы ещё пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги: Турция на 78 тысяч долларов, а Израиль на 38 тысяч долларов", — заявил Копылов.
Как итог, из-за потраченных средств родственники Фриске были вынуждены вернуться на Украину, но спасти Гончаренко не удалось.
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