Исполнительница хита "Твоя улыбка" Азиза уедет от мужа-итальянца на Алтай к шаманам

Певица Азиза раскрыла свои планы на лето 2024 года

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница хита "Твоя улыбка" Азиза, недавно отпраздновавшая 60-летие, решила освежить свой образ и появилась на светском мероприятии в подростковом стиле с 107 косичками и банданой.

Фото: Leo Medvedev’s Archive by Лев Леонидович Медведев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Азиза заявила, что переживает новый жизненный этап, стремится к естественности и мудрости, и покидает Москву ради общения с дикими животными. Она рассказала, что чувствует себя вне возраста и находит мудрость в своих морщинах, а также предпочитает минимальное использование косметики и отсутствие пластических операций.

Певица отметила, что не общается с коллегами по шоу-бизнесу, так как считает, что среди них мало людей, стремящихся к высоким вибрациям и знаниям. Она также упомянула, что её муж, живущий в Италии, одобряет её новый образ, сообщает "Московский Комсомолец".

Свое 60-летие Азиза отметила, уехав на холодное море для вдохновения и личного пространства. Летом она планирует поехать на Алтай для общения с шаманами и животными, с которыми, по её словам, умеет разговаривать сердцем. Азиза стремится к настоящему, шаманскому стилю жизни, и считает, что её способности исцелять людей переданы предками.