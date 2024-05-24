Исполнительница хита "Твоя улыбка" Азиза уедет от мужа-итальянца на Алтай к шаманам

Исполнительница хита "Твоя улыбка" Азиза, недавно отпраздновавшая 60-летие, решила освежить свой образ и появилась на светском мероприятии в подростковом стиле с 107 косичками и банданой.
Азиза заявила, что переживает новый жизненный этап, стремится к естественности и мудрости, и покидает Москву ради общения с дикими животными. Она рассказала, что чувствует себя вне возраста и находит мудрость в своих морщинах, а также предпочитает минимальное использование косметики и отсутствие пластических операций.
Певица отметила, что не общается с коллегами по шоу-бизнесу, так как считает, что среди них мало людей, стремящихся к высоким вибрациям и знаниям. Она также упомянула, что её муж, живущий в Италии, одобряет её новый образ, сообщает "Московский Комсомолец".
Свое 60-летие Азиза отметила, уехав на холодное море для вдохновения и личного пространства. Летом она планирует поехать на Алтай для общения с шаманами и животными, с которыми, по её словам, умеет разговаривать сердцем. Азиза стремится к настоящему, шаманскому стилю жизни, и считает, что её способности исцелять людей переданы предками.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.