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Победивший рак экс-солист группы "На-На" поделился секретом счастья

Владимир Левкин назвал рецепт счастья

1:21
Шоу-бизнес

На светской премьере проекта "Клиника счастья. Реалити" среди прочих присутствовал экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин. Он поделился своим жизненным опытом, который стал ключом к его собственному пониманию счастья и успешных отношений.

Владимир Левкин назвал рецепт счастья
Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Владимир Левкин не просто гость на мероприятии, а человек, который прошёл через многое. Он рассказал о своей долгой дороге к счастью, подчеркнув роль любящего человека в жизни. Столкнувшись с онкологией, Левкин нашёл поддержку в своей семье, но и столкнулся с болезнью в самый неподходящий момент — во время борьбы с раком ушла его вторая жена, певица Оксана Олешко. Несмотря на это, Левкин утверждает, что его убежденность и сила воли помогли ему выжить и продолжать двигаться вперед, сообщает "Комсомольская Правда".

Он подчеркнул важность поддержки и верности в браке, выразив признательность своей текущей жене Марине Ичетовкиной, которая осталась рядом в самые сложные моменты. Их история — это не только история любви, но и пример того, как через все трудности можно найти истинное счастье.

Владимир Левкин продолжает быть вдохновением для многих, делясь своим опытом и мудростью на пути к счастью и благополучию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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