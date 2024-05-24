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Победительница "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева: мечтаю, чтобы мама не работала

Финалистка "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала о своей мечте

0:56
Шоу-бизнес

Победительница "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала, как вокальные конкурсы помогут осуществить её мечты.

Финалистка "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала о своей мечте
Фото: https://vk.com/maru.gordeeva by ВК-аккаунт Марии Гордеевой is licensed under public doman

Мария Гордеева, которая стала лидером проекта "Новая фабрика звёзд", объяснила, что воспитывалась в многодетной семье, в которой маме приходилось много работать, чтобы обеспечивать детей.

Ранее лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оценил финалистку "Новой фабрики звёзд" Марию Гордееву.

"Пока единственный для меня вариант пробивать себе дорогу в шоу-бизнес — это конкурсы. У меня есть большая мечта, что однажды я смогу прийти и сказать маме: "Мама, ты можешь больше не работать, у меня получилось, теперь моя очередь обеспечивать семью", — цитирует слова певицы "Вечерняя Москва".

Восходящая звезда отметила, что готова много работать после хорошего старта на ТВ-шоу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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