Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню на Каннском фестивале: "В чём-то розово-страусином"

Ксения Собчак высмеяла образ Виктории Бони в Каннах

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак оценила наряд Виктории Бони на Каннском фестивале.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Собчак встретила Викторию Боню в Каннах. Журналистка разместила в своём Telegram-канале видео, на котором Виктория Боня весело проводит время на Каннском фестивале.

"А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чём-то розово-страусином", — написала Ксения под кадрами.

Ранее Станислав Садальский высмеял компанию Ксении Собчак на Каннском фестивале. Он заявил, что "от них фотографы разбегались".