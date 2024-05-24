Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню на Каннском фестивале: "В чём-то розово-страусином"

Ксения Собчак оценила наряд Виктории Бони на Каннском фестивале.
Собчак встретила Викторию Боню в Каннах. Журналистка разместила в своём Telegram-канале видео, на котором Виктория Боня весело проводит время на Каннском фестивале.
"А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чём-то розово-страусином", — написала Ксения под кадрами.
Ранее Станислав Садальский высмеял компанию Ксении Собчак на Каннском фестивале. Он заявил, что "от них фотографы разбегались".
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