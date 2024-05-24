Певец Юрий Лоза заступился за 19-летнюю чеченскую девушку: "У нас декларируется равенство полов"

Певец Юрий Лоза прокомментировал историю со сбежавшей чеченской девушкой.
Автора и исполнителя хита "Плот" заинтересовала история 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала из дома. Девушку пытаются вернуть её чеченские родственника против её воли.
Лоза отметил, что девушка говорит без бумажки и на хорошем русском языке. Он напомнил, что совершеннолетний человек в России сам может решать за себя.
"Согласно российским законам, после 18-ти каждый сам принимает решения и сам за них отвечает. К тому же у нас декларируется равенство полов", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
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