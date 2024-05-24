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Дженнифер Лопес впервые высказалась о проблемах в отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес ответила на вопрос об отношениях с Аффлеком

0:43
Шоу-бизнес

Актрисе Дженнифер Лопес задали вопрос об отношениях с Беном Аффлеком. В СМИ распространяются слухи о разрыве звёздной пары.

Дженнифер Лопес ответила на вопрос об отношениях с Аффлеком
Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Инсайдеры в иностранных СМИ утверждают, что Лопес и Аффлек стоят на пороге развода.

Лопес атакуют представители СМИ с вопросами о личной жизни. Во время того, как Дженнифер презентовала фильм "Атлас", один из журналистов поинтересовался у знаменитости, действительно ли она разводится с Аффлеком.

"А ты не тaк прост!" — сказала Лопес, увильнув от прямого ответа.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли вместе в свет среди слухов о разводе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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