Дженнифер Лопес впервые высказалась о проблемах в отношениях с Беном Аффлеком

Актрисе Дженнифер Лопес задали вопрос об отношениях с Беном Аффлеком. В СМИ распространяются слухи о разрыве звёздной пары.
Инсайдеры в иностранных СМИ утверждают, что Лопес и Аффлек стоят на пороге развода.
Лопес атакуют представители СМИ с вопросами о личной жизни. Во время того, как Дженнифер презентовала фильм "Атлас", один из журналистов поинтересовался у знаменитости, действительно ли она разводится с Аффлеком.
"А ты не тaк прост!" — сказала Лопес, увильнув от прямого ответа.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли вместе в свет среди слухов о разводе.
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