В российском шоу-бизнесе грядет громкий скандал. Успенская дала три дня Киркорову, чтобы исправиться

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина собирается обратиться в суд через три дня, если музыкант Филипп Киркоров не принесет извинения. Об этом пишет "КП".
Елена пояснила, что они отправили артисту досудебную претензию с требованием принести извинения в течение десяти дней.
"Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаём в суд", — подчеркнула правозащитница.
Сенина отметила, что досудебная претензия была вынужденной. Это случилось после того, как адвокат назвала не совсем уместными подобные иски и напомнила, что суды работают за счёт денег налогоплательщиков.
Артистка Любовь Успенская требует извинений от Филиппа Киркорова, назвавшего её "попрошайкой".
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