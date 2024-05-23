В российском шоу-бизнесе грядет громкий скандал. Успенская дала три дня Киркорову, чтобы исправиться

Адвокат Любови Успенской напомнила Киркорову об оставшихся трёх днях на извинения

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина собирается обратиться в суд через три дня, если музыкант Филипп Киркоров не принесет извинения. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Елена пояснила, что они отправили артисту досудебную претензию с требованием принести извинения в течение десяти дней.

"Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаём в суд", — подчеркнула правозащитница.

Сенина отметила, что досудебная претензия была вынужденной. Это случилось после того, как адвокат назвала не совсем уместными подобные иски и напомнила, что суды работают за счёт денег налогоплательщиков.

Артистка Любовь Успенская требует извинений от Филиппа Киркорова, назвавшего её "попрошайкой".

Ранее Яна Поплавская рассказала об угрозах со стороны "украинских националистов".