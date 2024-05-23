Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Установлен электродинамический механизм ускорения ионов в начале вакуумного пробоя
Руководство к похудению рук
Шаляпин заявил, что Бузова приобрела виброплатформу по его совету
Ольга Бузова столкнулась лицом к лицу с бывшим мужем
Григорий Лепс усомнился в забвении Аллы Пугачёвой
Туристы оказались недовольны патрулём полицейских на квадроцикле в Анапе
Экономист предрёк снижение цен на вторичное жильё на 10% во втором полугодии
Экономист рассказал, как изменится курс доллара к концу лета
Как и зачем черенковать флоксы?
В российском шоу-бизнесе грядет громкий скандал. Успенская дала три дня Киркорову, чтобы исправиться

Адвокат Любови Успенской напомнила Киркорову об оставшихся трёх днях на извинения

0:59
Шоу-бизнес

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина собирается обратиться в суд через три дня, если музыкант Филипп Киркоров не принесет извинения. Об этом пишет "КП".

Адвокат Любови Успенской напомнила Киркорову об оставшихся трёх днях на извинения
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Елена пояснила, что они отправили артисту досудебную претензию с требованием принести извинения в течение десяти дней.

"Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаём в суд", — подчеркнула правозащитница.

Сенина отметила, что досудебная претензия была вынужденной. Это случилось после того, как адвокат назвала не совсем уместными подобные иски и напомнила, что суды работают за счёт денег налогоплательщиков.

Артистка Любовь Успенская требует извинений от Филиппа Киркорова, назвавшего её "попрошайкой".

Ранее Яна Поплавская рассказала об угрозах со стороны "украинских националистов".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Основные причины, почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу
Брухунова вместе с подросшей дочерью Матильдой отправилась к врачу
STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие
Бойцы "Байкала": "Можно сменить позицию, но ни в коем случае не оставить её"
В чем суть учения Дао?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников