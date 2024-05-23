"Какие-то крысы, подстилки СБУ": стало известно, что Поплавской угрожают расправой с Украины

Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в Telegram-канале рассказала, что ей угрожают расправой "украинские националисты" и показала скриншот переписки.

Фото: youtube.com by канал ЗВЕЗДАЧ is licensed under public domain

Она раскрыла некоторые подробности, и оказалось, что изначально ее пытались развести на деньги, но затем стали открыто угрожать.

"На что я ответила, что не боюсь их и прятаться не буду. Более чем уверена, что пишут какие-то крысы, подстилки СБУ", — написала Поплавская.

Актриса уверена, что ее хотят запугать из-за поддержки спецоперации, российского президента и России в целом. Однако Поплавская напомнила, что живет ради своей страны, своих детей и внуков и борется с неравенством и несправедливостью.

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