"Какие-то крысы, подстилки СБУ": стало известно, что Поплавской угрожают расправой с Украины

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в Telegram-канале рассказала, что ей угрожают расправой "украинские националисты" и показала скриншот переписки.
Она раскрыла некоторые подробности, и оказалось, что изначально ее пытались развести на деньги, но затем стали открыто угрожать.
"На что я ответила, что не боюсь их и прятаться не буду. Более чем уверена, что пишут какие-то крысы, подстилки СБУ", — написала Поплавская.
Актриса уверена, что ее хотят запугать из-за поддержки спецоперации, российского президента и России в целом. Однако Поплавская напомнила, что живет ради своей страны, своих детей и внуков и борется с неравенством и несправедливостью.
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