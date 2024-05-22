Актриса Юлия Высоцкая вспомнила, что их свадьба с Андреем Кончаловским прошла с супом харчо

Неожиданное предложение и свадьба с супом харчо: история Высоцкой и Кончаловского

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На YouTube-канале "Мне это нравится!" было опубликовано интервью с актрисой Юлией Высоцкой, в котором она рассказала об удивительном моменте, когда режиссер Андрей Кончаловский сделал ей предложение. Ситуация развернулась во время полета из Майами на Ямайку, однако Юлия не восприняла это всерьез, считая разговоры о браке скорее шуткой. Поэтому поход в загс стал для нее настоящим сюрпризом.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Юлии Высоцкой @juliavysotskayaofficial by Юлия Высоцкая

Юлия поделилась, что они оба посмеялись, и она ответила, как бы "да", но на самом деле не осознавала, насколько это было серьезно.

Актриса также вспомнила детали своей свадьбы с режиссером:

"У меня были свитер, джинсы, Сергей Владимирович Михалков, две бутылки "Дом Периньон" и суп харчо. Лучшая свадьба на свете, по моему мнению," — рассказала она.