Джей Ло позирует в полупрозрачном платье без белья на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

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Дженнифер Лопес появилась в соблазнительном платье на премьере без Бена Аффлека

1:28
Шоу-бизнес » Зарубежный

Кажется, красивая история Беннифер подходит к концу, так как в СМИ распространились слухи о расставании звезд. Аффлек перестал носить обручальное кольцо, а Лопес, как утверждается, ищет отдельное жилье. Вчера Дженнифер Лопес посетила премьеру нового фильма в Мексике, появившись в платье из последней коллекции Chloé. Наряд, несмотря на рюши и свободный крой, подчеркивал стройную фигуру 54-летней артистки, а V-образный вырез и разрез до бедра добавили соблазнительности. Лопес носила под платьем шорты, дополнив образ массивными босоножками на платформе и длинными серьгами. Поклонники восхищались ее внешностью, но также засыпали вопросами о муже, ведь она приехала в Мексику одна.

Дженнифер Лопес появилась в соблазнительном платье на премьере без Бена Аффлека
Фото: openverse.org by Ana Kley is licensed under CC BY 2.0.

Инсайдеры объясняют, что у пары разные подходы к вниманию СМИ: Бен его ненавидит, а Дженнифер относится иначе. Несмотря на это, слухи о разводе усиливаются. В личном блоге Лопес избегает вопросов о личной жизни. Даже Джимми Киммел не стал спрашивать напрямую о супруге, когда она появилась в его шоу, лишь вскользь упомянув, как Барбара Стрейзанд восхищалась ее помолвочным кольцом. Между тем, в СМИ появилась информация, что супруги уже не живут вместе, и Аффлек съехал из их дома за 60 миллионов долларов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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