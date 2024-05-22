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Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев показал, как весело проводит время с сыном

Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына

0:52
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев опубликовал видео с наследником. 

Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына
Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman

Рузиль Минекаев разместил в "Инстаграме"* кадры с годовалым сыном Рэмилем. На видео 24-летний актёр развлекает сына тем, что дудит в водосточную трубу. Мальчику очень нравится такая игра, и он заливается смехом. 

Минекаев женат со студенческих времён на актрисе Азизе Бекмановой. В одном из интервью Рузиль рассказал, что хочет, чтобы его наследник стал похож на него. Он отметил, что постарается избавить сына от глобального контроля, чтобы он развивался. 

Ранее Рузиль Минекаев показал красавицу-жену.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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