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"Напилась и подстриглась сама": стилист оценил новую причёску Асмус, сделанную после новостей о помолвке бывшего мужа

Стилист Ровалс оценил новую причёску Асмус фразой «напилась и подстриглась сама»

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Шоу-бизнес

Стилист и дизайнер по причёскам Джордж Ровалс в беседе с VOICE заявил, что результаты сежей стрижки актрисы Кристины Асмус оставляют желать лучшего.

Стилист Ровалс оценил новую причёску Асмус фразой «напилась и подстриглась сама»
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм is licensed under public domain

При этом специалист отмечает позитивную черту артистки в том, что она не боится меняться. Однако выбранный сейчас имидж выглядит по-юношески нелепым.

"Такое чувство, что она дома напилась и подстриглась сама. Там не видно линий, не видно градуировку. Просто девочка из пионер-лагеря сбежала", — охарактеризовал стилист новый образ Асмус.

Актриса Кристина Асмус представила новую причёску сразу же после того, как её бывший муж, комик Гарик Харламов сообщил о помолвке с возлюбленной, артисткой Катериной Ковальчук.

Ранее Отар Кушанашвили высказался об увлечении пластикой Надеждой Бабкиной и Машей Распутиной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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